«Поводом для этого послужило интервью николаевского областного прокурора, в котором он рассказал об эксгумации 27 тел мирных граждан, которые погибли во время того, как город находился под контролем российской армии», — рассказал Барбашов в беседе с РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что ВСУ целенаправленно убивали жителей города и пытаются выдать погибших за жертв ВС России. Как отметил Барбашов, все граждане, которых российские правоохранители во время своего пребывания в Снигиревке задерживали по подозрению в сотрудничестве с киевскими силовиками, были отпущены «целыми и невредимыми».

