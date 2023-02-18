Мэр Снигиревки предупредил о подготовке Киевом провокации с погибшими жителями города
Украина готовит провокацию в подконтрольной Киеву Снигиревке Херсонской области и планирует представить мирных жителей, погибших в результате украинских обстрелов, как жертв российской армии. Об этом заявил глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
«Поводом для этого послужило интервью николаевского областного прокурора, в котором он рассказал об эксгумации 27 тел мирных граждан, которые погибли во время того, как город находился под контролем российской армии», — рассказал Барбашов в беседе с РИА Новости.
Чиновник подчеркнул, что ВСУ целенаправленно убивали жителей города и пытаются выдать погибших за жертв ВС России. Как отметил Барбашов, все граждане, которых российские правоохранители во время своего пребывания в Снигиревке задерживали по подозрению в сотрудничестве с киевскими силовиками, были отпущены «целыми и невредимыми».
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