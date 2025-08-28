Мэр Самары назвал фейком сообщения об эвакуации одного из районов города

По его словам, указанные сообщения распространяются якобы от его имени, однако они не соответствуют действительности.

«Это фейк, который распространяют враги, чтобы посеять панику», - написал градоначальник.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов опроверг информацию об эвакуации города, указав, что информация якобы от его имени является дипфейком, сообщает RT.

