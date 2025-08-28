Мэр Самары назвал фейком сообщения об эвакуации одного из районов города

Распостраняемые в каналах и пабликах Самары сообщения о якобы эвакуации одного из районов города являются фейком. Об этом в своём Telegram-канале заявил самарский мэр Иван Носков.

По его словам, указанные сообщения распространяются якобы от его имени, однако они не соответствуют действительности.

«Это фейк, который распространяют враги, чтобы посеять панику», - написал градоначальник.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов опроверг информацию об эвакуации города, указав, что информация якобы от его имени является дипфейком, сообщает RT.

