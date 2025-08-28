Мэр Самары назвал фейком сообщения об эвакуации одного из районов города
28 августа 202517:08
Распостраняемые в каналах и пабликах Самары сообщения о якобы эвакуации одного из районов города являются фейком. Об этом в своём Telegram-канале заявил самарский мэр Иван Носков.
По его словам, указанные сообщения распространяются якобы от его имени, однако они не соответствуют действительности.
«Это фейк, который распространяют враги, чтобы посеять панику», - написал градоначальник.
Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов опроверг информацию об эвакуации города, указав, что информация якобы от его имени является дипфейком, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-директора московского театра задержали по подозрению в хищении
- Оператор ВГТРК подорвался на мине в Курской области
- СМИ: «Яндекс» оштрафовали за непредоставление ФСБ доступа к «Алисе»
- «Допустят за три дня»: Губерниев раскрыл, когда россиян вернут на Олимпиаду
- Международный фестиваль «Ночь света» стартует в Гатчине
- Мэр Самары назвал фейком сообщения об эвакуации одного из районов города
- Клуб «Лето Побед» посетили около 6 тысяч детей во время каникул
- Психиатр рассказал, когда забота о здоровье становится нездоровой
- Аршавин назвал РПЛ чемпионатом по попаданию в руку
- В Госдуме призвали сделать нейросети бесплатными для школ и вузов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru