Мэр подмосковных Химок ушел в отставку

Под руководством Дмитрия Волошина в Химках были реализованы сотни социально значимых проектов, отметили в пресс-службе. Одним из важнейших изменений за это время считается увеличение территории округа в 2,5 раза. В 2023 году к Химкам присоединились земли Солнечногорска, в результате площадь Химок составила больше 25 тысяч гектаров, а численность населения выросло почти вдвое – сейчас она составляет свыше 400 тысяч человек.

Место Волошина займет первый замминистра экономики и финансов Подмосковья Елена Землякова. Заместителем министра она стала в августе 2020 года.

Ранее сообщалось, что на Камчатке министра здравоохранения сняли с должности после скандала с гепатитом.







