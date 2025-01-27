Мэр подмосковных Химок ушел в отставку
Глава городского округа Химки Московской области Дмитрий Волошин покинул должность. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Пост мэра подмосковного города он занял в декабре 2016 года, через пять лет был переизбран на второй срок.
Под руководством Дмитрия Волошина в Химках были реализованы сотни социально значимых проектов, отметили в пресс-службе. Одним из важнейших изменений за это время считается увеличение территории округа в 2,5 раза. В 2023 году к Химкам присоединились земли Солнечногорска, в результате площадь Химок составила больше 25 тысяч гектаров, а численность населения выросло почти вдвое – сейчас она составляет свыше 400 тысяч человек.
Место Волошина займет первый замминистра экономики и финансов Подмосковья Елена Землякова. Заместителем министра она стала в августе 2020 года.
Ранее сообщалось, что на Камчатке министра здравоохранения сняли с должности после скандала с гепатитом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru