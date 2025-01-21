Врио замглавы Курской области покинул пост по состоянию здоровья

Временно исполняющий обязанности замгубернатора Курской области Сергей Стародубцев покинул должность по собственному желанию. Об этом сообщает правительство региона.

«С 20 января... в связи с состоянием здоровья пост покинул... Сергей Стародубцев. Соответствующие документы подписал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн», — отметили в правительстве.

В то же время врио главы региона подписал документы о назначении некоторых должностных лиц. Так, врио министра информации и общественных коммуникаций стал Михаил Шумаков, а врио советников губернатора — Антон Черемисинов и Виктория Пенькова.

Ранее Александр Хинштейн заявил, что у него нет доверия ко всем чиновникам, работающим в Курской области. По словам политика, многие должны ответить за то, что происходит в регионе «из-за коррупционной схемы», пишет «Свободная пресса».

