Мэр Оренбурга Сергей Салмин уйдет добровольцем на СВО

Мэр Оренбурга Сергей Салмин планируется отправиться добровольцем на спецоперацию, сообщил губернатор региона Денис Паслер.

Группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО после подготовки в Гудермесе

Он назвал решение Салмина поступком настоящего мужчины.

«Это серьезное решение – присоединиться к нашим бойцам, защищающим интересы страны и мирных жителей в зоне проведения специальной военной операции», - заявил Паслер.

Ранее уроженец Египта Омар отправился на спецоперацию добровольцем от Башкортостана, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба администрации Оренбурга
ТЕГИ:СпецоперацияДобровольцыОренбургская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры