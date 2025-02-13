Мэр Оренбурга Сергей Салмин уйдет добровольцем на СВО
13 февраля 202513:55
Мэр Оренбурга Сергей Салмин планируется отправиться добровольцем на спецоперацию, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
Он назвал решение Салмина поступком настоящего мужчины.
«Это серьезное решение – присоединиться к нашим бойцам, защищающим интересы страны и мирных жителей в зоне проведения специальной военной операции», - заявил Паслер.
Ранее уроженец Египта Омар отправился на спецоперацию добровольцем от Башкортостана, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru