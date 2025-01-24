Группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО после подготовки в Гудермесе
Группа добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе, отправилась в зону проведения спецоперации на Украине, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, бойцы завершили обучение на базе учебного заведения имени президента России Владимира Путина, где лучшие инструкторы обучили их необходимым навыкам для эффективного выполнения боевых задач.
Кадыров подчеркнул, что добровольцы готовы работать в любых сложных условиях.
Помимо этого, он отметил, что региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил добровольцев всем необходимым обмундированием и специальными средствами для выполнения их задач, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru