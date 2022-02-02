Мэр Новгорода оштрафован на 25 тысяч рублей за плохую уборку снега

Мировой судья в Великом Новгороде наложил штраф на главу города Сергея Басурина в размере 25 тысяч рублей за некачественную уборку снега на улицах, сообщили в областном суде. Как указывается, снежные завалы, а также сугробы были ранее зафиксированы сотрудниками местной Госавтоинспекции.

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Заместитель Басурина, Владимир Ерёмин, отвечающий за вопросы ЖКХ, за плохую работу должен теперь будет выплатить 30 тысяч рублей. В прошлом месяце его за ту же некачественную уборку улиц Новгорода уже штрафовали на 20 тысяч рублей.

Похожая ситуация сейчас и в Санкт-Петербурге, там за плохую уборку снега штрафуют коммунальщиков, предпринимателей и торговцев.

Ранее лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обвинил администрацию Санкт-Петербурга в трусости после того, как ни один из представителей городской администрации не решился участвовать в пресс-конференции НСН, чтобы вместе с Сергеем Шнуровым обсудить чистоту и порядок в городе.

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ФОТО: Пресс-служба ЗакСобрания Новосибирской области
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