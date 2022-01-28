Снег в Липецке: мэр пригрозила переломать ноги коммунальщикам

Как оказалось, такой «разнос» пошел на пользу коммунальщикам – рабочие сразу взялись за расчистку снега. Мэр во время совещания обещала «переломать ноги» лентяям. Пресс-служба администрации процитировала мэра, отметив, что сейчас уборка снега – одна из главных проблем в городе.

Ситуация не менялась на протяжении нескольких дней – из-за заснеженных проездов жители не могли ходить по дворам с детьми и ездить на машинах. При этом управляющие компании отчитывались, что отправляют на уборку технику и рабочих.

После выездного контроля было проведено совещание, во время которого Уваркина жестко поставила задачу по уборке. Сразу после этого снег в городе начали убирать.

Напомним, в 2019 году Уваркина чуть ли не через слово использовала мат, пока инспектировала благоустройство парка. Глава администрации Липецка прокомментировала видео.

А в 2020 году власти Липецкой области прокомментировали слова губернатора Игоря Артамонова, который предложил разгонять граждан химикатами как клещей.

