Снег в Липецке: мэр пригрозила переломать ноги коммунальщикам
Глава Липецка Евгения Уваркина обматерила управляющие компании, сообщает РИА Новости.
Как оказалось, такой «разнос» пошел на пользу коммунальщикам – рабочие сразу взялись за расчистку снега. Мэр во время совещания обещала «переломать ноги» лентяям. Пресс-служба администрации процитировала мэра, отметив, что сейчас уборка снега – одна из главных проблем в городе.
Ситуация не менялась на протяжении нескольких дней – из-за заснеженных проездов жители не могли ходить по дворам с детьми и ездить на машинах. При этом управляющие компании отчитывались, что отправляют на уборку технику и рабочих.
После выездного контроля было проведено совещание, во время которого Уваркина жестко поставила задачу по уборке. Сразу после этого снег в городе начали убирать.
Напомним, в 2019 году Уваркина чуть ли не через слово использовала мат, пока инспектировала благоустройство парка. Глава администрации Липецка прокомментировала видео.
А в 2020 году власти Липецкой области прокомментировали слова губернатора Игоря Артамонова, который предложил разгонять граждан химикатами как клещей.
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