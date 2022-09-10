Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с 875-летием столицы
Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с 875-летием города. По его словам, Москва стремительно развивается, российская столица становится удобнее и привлекательнее. Об этом он заявил в видеопоздравлении в своем Telegram-канале.
«Поздравляю вас с юбилеем, 875-й годовщиной нашего любимого города, нашей Москвы. Поздравляю с днем рождения города, который неразрывно связан с судьбой каждого москвича и судьбой всей страны. Великий город был создан трудом и талантом многих поколений, нашими ветеранами. Сегодня Москва молодеет и развивается, становится удобнее и привлекательнее вашей заботой, вашим трудом», — подчеркнул градоначальник.
По мнению мэра, жизнь людей и Москвы тесно переплетаются и становятся часть каждого из них, пишет Газета.ru.
Ранее в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заявили, что в связи с подготовкой ко Дню города и проведением праздничных мероприятий в столице временно перекроют ряд улиц.
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