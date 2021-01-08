Мэр Лондона объявил о введении режима ЧС из-за COVID-19

Режим чрезвычайной ситуации введён в Лондоне из-за распространения коронавируса. Об этом на своей странице в Twitter сообщил мэр города Садик Хан.

По словам главы британской столицы, коронавирусом болен каждый тридцатый житель Лондона.

«Если мы не предпримем немедленных действий сейчас, наша Национальная служба здравоохранения будет перегружена и погибнет больше людей», — заявил Хан.

В лондонских клиниках находятся 7 тысяч пациентов с COVID-19, 908 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает телеканал «360».

Между тем, власти Великобритании одобрили применение третьей вакцины от коронавируса, разработанной компанией Moderna. Ранее в стране было разрешено применение препарата Pfizer и BioNTech, а также вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета.

