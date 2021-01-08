Великобритания одобрила вакцину от коронавируса Moderna

Вакцина от коронавируса американской компании Moderna получила одобрение для массовой вакцинации граждан Великобритании, сообщает британский Минздрав.

Необходимый документ препарат получил от Независимого Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании. Глава Минздрава Мэтт Хэнкок назвал вакцину Moderna «ещё одним оружием в арсенале против ужасного заболевания».

В сообщении ведомства говорится, что вакцина американской компании «на 94% эффективна в профилактике заболеваний, в том числе у пожилых людей». В общей сложности Великобритания закупит 17 миллионов доз препарата, поставки начнутся с весны.

Вакцина компании Moderna стала третьим препаратом, получившим одобрение от британских регуляторов. Ранее в Соединённом Королевстве было разрешено применение препарата BioNTech/Pfizer, а также вакцины, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

