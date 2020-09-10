Мэр Краснодара вылечился от COVID-19

Мэр Краснодара Евгений Первышов вылечился от коронавируса и выписался из больницы. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале 10 сентября. При этом он добавил, что до субботы включительно буду оставаться на домашней изоляции.

Кроме того, Первышов выразил благодарность врачам, подчеркну, то на личном опыте убедился, «насколько много и самоотверженно они работают, чтобы победить коронавирус».

О госпитализации мэр Краснодара стало известно 31 августа. По словам градоначальника, он пользовался антисептиками, а также соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, однако, несмотря на это, вирус его «где-то подкараулил».