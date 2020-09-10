Мэр Краснодара вылечился от COVID-19
Мэр Краснодара Евгений Первышов вылечился от коронавируса и выписался из больницы. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале 10 сентября. При этом он добавил, что до субботы включительно буду оставаться на домашней изоляции.
Кроме того, Первышов выразил благодарность врачам, подчеркну, то на личном опыте убедился, «насколько много и самоотверженно они работают, чтобы победить коронавирус».
О госпитализации мэр Краснодара стало известно 31 августа. По словам градоначальника, он пользовался антисептиками, а также соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, однако, несмотря на это, вирус его «где-то подкараулил».
К слову, 31 августа министр энергетики РФ Александр Новак вышел на работу офис после того, как переболел коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс». Перед выходом на работу три теста на COVID-19 показали отрицательные результаты, министр чувствует себя хорошо.
О том, что Новак заразился коронавирусом, стало известно 18 августа. Он прилетел на Дальний Восток, где должен был присоединиться к рабочей поездке премьер-министра Михаила Мишустина. На Камчатке тест министра на COVID-19 оказался положительным, и чиновник улетел лечиться в Москву.
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