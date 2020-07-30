В мире от COVID-19 вылечились более 10 млн человек

Более 10 млн человек вылечились от заболевания COVID-19, вызываемого новым типом коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику на основу официальных данных властей.

По данным университета, общее число заражений сегодня в мире более 17, 1 млн. Летальных исходов зафиксировано более 668 тысяч.

Ранее в пятницу во Всемирной организации здравоохранения объяснили новые вспышки коронавирусной инфекции в ряде стран Европы и северного полушария. Как отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, они являются следствием того, что молодые люди снизили бдительность в летний период.

