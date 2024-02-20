Грабивших посетителей ТЦ подростков задержали в Подмосковье

Троих несовершеннолетних, подозреваемых в нападениях на посетителей торгового центра в Воскресенске, задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.

Возбуждены уголовные дела о хулиганстве и разбое.

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По данным следствия, инцидент произошел 9 января в ТЦ «Воскресенск». Угрожая ножом, подростки потребовали от двух молодых людей 50 тысяч рублей. Не получив денег, преступники отобрали у потерпевших мобильные телефоны.

Эта же компания подростков в торговом центре днем ранее избила граждан.

Подростки будут проверены на причастность и к другим аналогичным преступлениям.

Ранее столичные полицейские задержали грабивших прохожих братьев в Москве.


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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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