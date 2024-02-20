Грабивших посетителей ТЦ подростков задержали в Подмосковье

По данным следствия, инцидент произошел 9 января в ТЦ «Воскресенск». Угрожая ножом, подростки потребовали от двух молодых людей 50 тысяч рублей. Не получив денег, преступники отобрали у потерпевших мобильные телефоны.

Эта же компания подростков в торговом центре днем ранее избила граждан.

Подростки будут проверены на причастность и к другим аналогичным преступлениям.

Ранее столичные полицейские задержали грабивших прохожих братьев в Москве.



