Грабивших посетителей ТЦ подростков задержали в Подмосковье
Троих несовершеннолетних, подозреваемых в нападениях на посетителей торгового центра в Воскресенске, задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.
Возбуждены уголовные дела о хулиганстве и разбое.
По данным следствия, инцидент произошел 9 января в ТЦ «Воскресенск». Угрожая ножом, подростки потребовали от двух молодых людей 50 тысяч рублей. Не получив денег, преступники отобрали у потерпевших мобильные телефоны.
Эта же компания подростков в торговом центре днем ранее избила граждан.
Подростки будут проверены на причастность и к другим аналогичным преступлениям.
Ранее столичные полицейские задержали грабивших прохожих братьев в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru