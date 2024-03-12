Бастрыкин поручил завести дело по факту избиения детей в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил инициировать уголовное дело по факту избиения двух детей в Подмосковье, сообщает «РЕН ТВ».

В селе Софьино Раменского района двух мальчиков 10 лет избили незнакомые подростки. Как говорят в соцсетях, нападавшие оказались уроженцами одной из бывших советских республик, официальных данных об это нет.

По данным правоохранительных органов, в настоящее время задержаны два из трех подозреваемых 2007 и 2014 годов рождения. Третьего подозреваемого ищут.

Ранее в Подмосковье задержали грабивших посетителей ТЦ подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

