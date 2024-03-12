Бастрыкин поручил завести дело по факту избиения детей в Подмосковье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил инициировать уголовное дело по факту избиения двух детей в Подмосковье, сообщает «РЕН ТВ».
В селе Софьино Раменского района двух мальчиков 10 лет избили незнакомые подростки. Как говорят в соцсетях, нападавшие оказались уроженцами одной из бывших советских республик, официальных данных об это нет.
По данным правоохранительных органов, в настоящее время задержаны два из трех подозреваемых 2007 и 2014 годов рождения. Третьего подозреваемого ищут.
Ранее в Подмосковье задержали грабивших посетителей ТЦ подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США заявили, что Россия не хочет прямого конфликта с НАТО и Штатами
- Выполнявший рейс Дубай - Москва самолет «Аэрофлота» вернулся из-за неполадки
- Бастрыкин поручил завести дело по факту избиения детей в Подмосковье
- СМИ: из международной телеверсии «Оскара» убрали награждение украинского фильма
- Глава ЦРУ допустил новое контрнаступление ВСУ в конце 2024 года
- СМИ: руководство «Спартака» выбрало четырех кандидатов на замену Абаскалю
- Разведка США заявила о нежелании России конфликтовать с НАТО
- В подмосковном супермаркете взяли на работу кота
- Молдавия представила вино, созданное искусственным интеллектом
- Снявшая «Простые вещи» Марина Горностаева умерла по дороге в больницу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru