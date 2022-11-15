Мэр Калуги рассказал о ликвидации более 90 стихийных свалок с октября
За год с улиц Калуги вывезено 30 тысяч кубометров мусора, как правило, это ветки, листва и строительные отходы. Стихийные свалки постоянно появляются у строительных площадок. Об этом заявил мэр города Дмитрий Денисов.
По словам градоначальника, проблема существует не только в областном центре, но и в разных районах региона. Денисов отметил, что вывоз отходов после уборки дворов — прерогатива управляющей компаний, а за ликвидацию строительного мусора после ремонта квартир отвечают сами жильцы. Однако сейчас, по словам мэра, город вынужден выделять средства на уборку стихийных свалок, экономя на других статьях расходов.
Отмечается, что процесс вывоза таких отходов планируют упорядочить, однако принятие этого решения будет зависеть от областного правительства и депутатов.
Ранее министерство природных ресурсов и экологии совместно с Российским экологическим оператором предложило изменить расчет платы за вывоз мусора в России, а также иначе подходить к оценке объема отходов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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