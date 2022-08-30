Количество несанкционированных свалок в Москве сократилось на 25%

Количество выявленных свалок в Москве сократилось на 25% в 2022 году с учетом навалов, обнаруженных за период 2018-2021 годов, этому способствует профилактическая работа о недопустимости нарушений обязательных требований в области обращения с отходами. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Денис Алексеев.

По его словам, по сравнению с 2019 и 2020 годами число свалок значительно уменьшается. Алексеев отметил, что это становится позитивной тенденцией. Замруководителя департамента также подчеркнул, что за прошедший год количество мест несанкционированного размещения отходов только на территории Новой Москвы сократилось в 10 раз.

Так, с начала этого года в Москве было ликвидировано около полусотни несанкционированных навалов отходов, которые были выявлены инспекторами государственного экологического контроля столичного департамента. После этого территории были приведены в надлежащее санитарное состояние.

Таким образом, нарушения выявляются в ходе постоянных рейдов инспекторов ведомства. В работе принимают участие сотрудники правоохранительных ведомств и прокуратуры. Часто выезды проводятся и по обращениям граждан. При этом основная доля навалов приходится на отходы строительства и сноса, которые вывозятся со стройплощадок и иногда не доезжают до места назначения.

Подчеркивается, что для выявления нарушителей внедряется «умная» контрольно-измерительная техника, которая дает возможность в автоматическом режиме отслеживать любые перемещения техники с отходами строительства и сноса, включая грунты.

Так, Денис Алексеев отметил, что стихийные несанкционированные свалки являются одной из самых распространенных проблем в сфере экологии. По его словам, этот вопрос находится в центре внимания столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Алексеев указал, что обычный мусор, который часто принято называть «бытовым», попав на грунт, оказывает крайне негативное влияние на окружающую среду.

Помимо прочего, регулярно проводится оценка размера ущерба от несанкционированных навалов. Для этого, отметил Алексеев, привлекаются специалисты геодезической службы «Мосэкомониторинга», что позволяет предельно точно определить показатели для расчета экологического вреда

По итогам 2021 года инспекторы Управления государственного экологического контроля провели более 16 тысяч контрольно-надзорных мероприятий. В отношении нарушителей природоохранного законодательства вынесено свыше 1,9 тыс. постановлений о назначении административного наказания.

