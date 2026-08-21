На Аляске разбился самолет, погибли пилот и семь пассажиров
Самолет, на борту которого находились восемь человек, потерпел крушение на Аляске. Об этом сообщила газета Anchorage Daily News со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте.
Воздушное судно Cessna 441 следовало из Анкориджа на мыс Кейп-Ньюнхем, где расположены военный аэродром и радиолокационная станция американских ВВС. На борту находились пилот и семь пассажиров.
Позднее в командовании армии США на Аляске заявили, что все находившиеся в самолете люди погибли.
Ранее в США самолет авиакомпании Delta с почти 200 пассажирами совершил экстренную посадку из-за появления дыма в кабине пилотов, напоминает Ura.ru.
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