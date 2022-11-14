АР опубликовало кадры привязанных к столбам жителей Херсона
Американское агентство Associated Press 13 ноября опубликовало фотографии привязанных к столбам жителей Херсона после прихода в город Вооруженных сил Украины. Фто размещено в Telegram-канале "Радиоточка НСН".
На кадрах руки двоих привязанных к столбам мужчин связаны пластиковыми хомутами. На фоне находится билборд с надписью — «В будущее — вместе с Россией».
Как сообщает агентство, мужчины якобы были наказаны за сотрудничество с российскими властями. Официальных подтверждений этой информации сейчас нет.
Также накануне стало известно, что не менее шести представителей СМИ, включая CNN и Sky News, были лишены аккредитации за репортажи из Херсона. Решение было принято генштабом ВСУ. В ведомстве пояснили его грубым нарушением правил работы в районе ведения боевых действий.
Утром 11 ноября российские войска оставили город по решению Минобороны РФ. Ведомство сообщало о 30 тысячах выведенных на левый берег Днепра военнослужащих. Вечером этого же дня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Херсон зашел украинский спецназ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 364 / сут.
Умерли
391 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 072 / сут.
- В Кремле отказались комментировать видео с якобы казнью экс-бойца «Вагнера»
- В Кремле ответили на вопрос о сроках большой пресс-конференции Путина
- На реконструкцию аэропорта в Грозном выделят 7,5 млрд рублей
- Цены на автозапчасти выросли на 50% в России
- Песков не стал комментировать визит Зеленского в Херсон
- Песков заявил, что Путин пока не планирует общение с Макроном
- Макрон заявил о необходимость продолжать диалог с Путиным
- Си Цзиньпин призвал Байдена работать со всеми странами
- МИД Британии заявил, что не хочет нормализовывать отношения с Россией
- Президент Швейцарии заявил, что страна не будет поставлять оружие на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru