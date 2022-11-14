АР опубликовало кадры привязанных к столбам жителей Херсона

Как сообщает агентство, мужчины якобы были наказаны за сотрудничество с российскими властями. Официальных подтверждений этой информации сейчас нет.

Также накануне стало известно, что не менее шести представителей СМИ, включая CNN и Sky News, были лишены аккредитации за репортажи из Херсона. Решение было принято генштабом ВСУ. В ведомстве пояснили его грубым нарушением правил работы в районе ведения боевых действий.

Утром 11 ноября российские войска оставили город по решению Минобороны РФ. Ведомство сообщало о 30 тысячах выведенных на левый берег Днепра военнослужащих. Вечером этого же дня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Херсон зашел украинский спецназ.

