АР опубликовало кадры привязанных к столбам жителей Херсона

Американское агентство Associated Press 13 ноября опубликовало фотографии привязанных к столбам жителей Херсона после прихода в город Вооруженных сил Украины. Фто размещено в Telegram-канале "Радиоточка НСН".

На кадрах руки двоих привязанных к столбам мужчин связаны пластиковыми хомутами. На фоне находится билборд с надписью — «В будущее — вместе с Россией».

СМИ: На Украине журналистов CNN и Sky News лишили аккредитации за репортажи о Херсоне

Как сообщает агентство, мужчины якобы были наказаны за сотрудничество с российскими властями. Официальных подтверждений этой информации сейчас нет.

Также накануне стало известно, что не менее шести представителей СМИ, включая CNN и Sky News, были лишены аккредитации за репортажи из Херсона. Решение было принято генштабом ВСУ. В ведомстве пояснили его грубым нарушением правил работы в районе ведения боевых действий.

Утром 11 ноября российские войска оставили город по решению Минобороны РФ. Ведомство сообщало о 30 тысячах выведенных на левый берег Днепра военнослужащих. Вечером этого же дня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Херсон зашел украинский спецназ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Херсон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры