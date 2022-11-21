Мэр Читы уволился, чтобы отправиться на спецоперацию
Глава администрации Читы Александр Сапожников в своём в Telegram-канале заявил, что решил покинуть свой пост и отправиться в зону специальной военной операции.
По его словам, в настоящее время именно там он нужен больше всего.
«Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и моё призвание вновь встать на защиту нашей страны», - написал он.
Ранее Андрей Алексеенко покинул пост мэра Краснодара и возглавил сформированный совет министров освобожденной части Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 662 / сут.
Умерли
392 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 164 / сут.
- Путин подписал закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка
- В Wildberries опровергли информацию о торговле поддельной продукцией Adidas
- Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
- Байден ввёл ЧС в штате Нью-Йорк из-за аномального снегопада. Видео
- Белгородский губернатор сообщил о создании засечной черты на границе с Украиной
- Пассажиры верхних полок в поездах смогут законно занимать нижние для приёма пищи
- Профориентационная премия впервые учреждена в России
- Мэр Читы уволился, чтобы отправиться на спецоперацию
- Коммерческого директора Собчак оставили в СИЗО
- Путин ввёл акциз на сладкие напитки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru