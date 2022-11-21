Мэр Читы уволился, чтобы отправиться на спецоперацию

Глава администрации Читы Александр Сапожников в своём в Telegram-канале заявил, что решил покинуть свой пост и отправиться в зону специальной военной операции.

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По его словам, в настоящее время именно там он нужен больше всего.

«Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и моё призвание вновь встать на защиту нашей страны», - написал он.

Ранее Андрей Алексеенко покинул пост мэра Краснодара и возглавил сформированный совет министров освобожденной части Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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