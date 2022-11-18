Актриса Ольга Будина заявила о готовности отправить сына в военкомат

Актриса Ольга Будина считает, что матери должны отправлять своих детей учиться стрелять и преодолевать препятствия.

«Мой сын знает, что если придет повестка, то он пойдет служить», - заявила Будина в передаче «Эмпатия Манучи» на YouTube.

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Она добавила, что ее задача в этой ситуации – подносить патроны.

Будина утверждает, что сейчас жителям России важно объединиться.

Сыну актрисы Науму сейчас 18 лет.

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ФОТО: РИА Новости
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