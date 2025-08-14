Мэр Белгорода опроверг информацию об эвакуации города

Распространяемое в соцсетях видео с информацией о якобы подготовке плана эвакуации Белгорода является фейком. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр города Валентин Демидов.

По его словам, для этой подделки злоумышленники использовали его видеообращение, которое он записывал в июне 2024 года на встрече с выпускниками школ.

«Друзья, от моего имени распространяется ложная информация! Этот видео-комментарий – подделка, которую вероятно сформировали при помощи ИИ», - написал Демидов.

Градоначальник также призвал ориентироваться на информацию только из официальных источников.

Ранее жительница Белгородской области приняла позвонившего ей губернатора региона Вячеслава Гладкова за мошенника, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости / Павел Колядин
