Мэр Белгорода опроверг информацию об эвакуации города
Распространяемое в соцсетях видео с информацией о якобы подготовке плана эвакуации Белгорода является фейком. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр города Валентин Демидов.
По его словам, для этой подделки злоумышленники использовали его видеообращение, которое он записывал в июне 2024 года на встрече с выпускниками школ.
«Друзья, от моего имени распространяется ложная информация! Этот видео-комментарий – подделка, которую вероятно сформировали при помощи ИИ», - написал Демидов.
Градоначальник также призвал ориентироваться на информацию только из официальных источников.
Ранее жительница Белгородской области приняла позвонившего ей губернатора региона Вячеслава Гладкова за мошенника, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правозащитник призвал россиян не делать квесты на костях
- В Госдуме отказались считать встречу Путина и Трампа на Аляске новой «Ялтой»
- Духи вместо «ювелирки»: От какой роскоши отказываются россияне
- Мэр Белгорода опроверг информацию об эвакуации города
- Мессенджер Max заблокировал в июле 10 тысяч номеров мошенников
- Без трэша и грядок: Откуда взялся тренд на блогеров-пенсионеров
- В Госдуме объяснили, кто будет руководить РФ во время встречи Путина с Трампом
- В Белом доме заявили о нежелании Трампа вводить новые санкции против РФ
- В Госдуме допустили, что в РФ могут запретить фильмы Балабанова
- Экономист Климовский предрек рост цен из-за запрета мигрантам работать в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru