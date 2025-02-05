Облако с запахом газа накрыло Астрахань из-за запуска установок на местном ГПЗ

Жители Астрахани с утра почувствовали запах газа в воздухе, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

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«С утра город накрыло облако природного газа, которому присущ специфический запах, который появляется после обработки (процесс одорирования)», - написал глава региона.

Причиной появления запаха губернатор назвал запуск установок на Астраханском газоперерабатывающем заводе.

Он заметил, что природный газ не опасен для здоровья на открытом пространстве, скоро состояние воздуха нормализуется

Ранее сообщалось, что восстановительные работы на Астраханском газоперерабатывающем заводе после атаки украинских беспилотников планируется завершить 5 февраля, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазАстраханская Область

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