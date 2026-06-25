Штрафы не спасут: Застройщикам стало выгодно задерживать сдачу жилья
Чем меньше в объекте продано квартир, тем невыгоднее застройщику вводить дом в эксплуатацию, заявил НСН Константин Апрелев.
Снизить уровень просрочек ввода жилья в России помогут не штрафы, а налоговые инструменты, так как сегодня застройщику выгоднее задержать сроки сдачи дома, если в нем распродано мало квартир, объяснил НСН основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
За год в России доля строящегося жилья с задержкой сдачи в эксплуатацию выросла на 2,8 п. п., а общий объем увеличился примерно на 30%. Такие данные приводят «Ведомости» со ссылкой на главу Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) Кирилла Холопика. По сравнению с началом года ситуация улучшилась: если на 1 января в стране возводилось 17 млн кв. м такого жилья, что составляло 14% от всех проектов, то на 1 июня показатель упал до 15,8 млн кв. м и 12,6%, соответственно. Средний срок просрочки ввода составил 3,5 месяца против 3,3 в начале года. Отмена в начале года моратория на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир существенного влияния на ситуацию не оказала. Апрелев считает, что гораздо эффективнее штрафов будут работать налоговые инструменты.
«Если средняя непродажа квартир в проектах застройщика все время растет по количеству, это увеличивает сроки ввода в эксплуатацию, потому что ему невыгодно сдавать дом, в котором продано крайне мало квартир. Ему проще задержать сроки ввода, потому что в случае сдачи дома с большим количеством непроданных квартир застройщик теряет темпы продаж и дополнительную прибыль. Сейчас финансовая модель выстроена так, что, чем больше вы квартир продали в процессе строительства до ввода в эксплуатацию, тем выше с каждой квартиры прибыль, потому что вы не платите дополнительных налогов, включая НДС. Как только вы ввели в эксплуатацию, у вас появляются дополнительные налоги. На мой взгляд, проблема просрочек, это, в том числе, следствие проблемы именно системы налогообложения в России. То есть, нужно стимулировать ввод жилья в эксплуатацию, в том числе, налоговыми инструментами», — отметил он.
Собеседник НСН посоветовал потенциальным покупателям предварительно изучать конкретный проект, застройщика и другие его объекты, необходимо обратить внимание и на то, сколько продано квартир в этом проекте.
Апрелев уверен, что ситуация на рынке будет ухудшаться, так как на застройщиков давит сразу несколько негативных факторов.
«Один из таких факторов — это летний период, когда падает активность покупателей. Это сезонный фактор. А вот с точки зрения ухудшения инструментов продаж, основное — продолжает расти кредитная нагрузка застройщиков. Чем дольше они жилье не вводят, тем больше у них обязательств по кредитам, потому что крупномасштабно рассчитаться с кредитом застройщик может, когда вводит дом в эксплуатацию, и для него становятся доступны средства на эскроу-счетах. Второй момент: чем меньше денежных средств на эскроу-счета вносит население, тем более высокая ставка проектного финансирования, которую предоставляют банки. Все кредиты, свыше суммы на эскроу-счетах предоставляются по более высокой ставке. Темпы снижения стоимости проектного финансирования привязаны к ключевой ставке. Сейчас главная угроза для застройщиков — это возможный отказ Центробанка в принципе от снижения ключевой ставки. Также значительную долю в объемах продаж, особенно в регионах, занимает именно программа льготной ипотеки. В случае принятия решения о том, что льготная ипотека для семей с одним и двумя детьми станет под 10% и 12%, из объема продаж, который сегодня совершают люди по льготной ипотеке, уйдет более 80% покупок», — пояснил специалист.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН отмечала, что рынок нераспроданного жилья в новостройках составляет 69%, а 40% застройщиков рискуют не получить прибыли в этом году.
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