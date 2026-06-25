За год в России доля строящегося жилья с задержкой сдачи в эксплуатацию выросла на 2,8 п. п., а общий объем увеличился примерно на 30%. Такие данные приводят «Ведомости» со ссылкой на главу Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) Кирилла Холопика. По сравнению с началом года ситуация улучшилась: если на 1 января в стране возводилось 17 млн кв. м такого жилья, что составляло 14% от всех проектов, то на 1 июня показатель упал до 15,8 млн кв. м и 12,6%, соответственно. Средний срок просрочки ввода составил 3,5 месяца против 3,3 в начале года. Отмена в начале года моратория на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир существенного влияния на ситуацию не оказала. Апрелев считает, что гораздо эффективнее штрафов будут работать налоговые инструменты.

«Если средняя непродажа квартир в проектах застройщика все время растет по количеству, это увеличивает сроки ввода в эксплуатацию, потому что ему невыгодно сдавать дом, в котором продано крайне мало квартир. Ему проще задержать сроки ввода, потому что в случае сдачи дома с большим количеством непроданных квартир застройщик теряет темпы продаж и дополнительную прибыль. Сейчас финансовая модель выстроена так, что, чем больше вы квартир продали в процессе строительства до ввода в эксплуатацию, тем выше с каждой квартиры прибыль, потому что вы не платите дополнительных налогов, включая НДС. Как только вы ввели в эксплуатацию, у вас появляются дополнительные налоги. На мой взгляд, проблема просрочек, это, в том числе, следствие проблемы именно системы налогообложения в России. То есть, нужно стимулировать ввод жилья в эксплуатацию, в том числе, налоговыми инструментами», — отметил он.

Собеседник НСН посоветовал потенциальным покупателям предварительно изучать конкретный проект, застройщика и другие его объекты, необходимо обратить внимание и на то, сколько продано квартир в этом проекте.