Макрон заявил о задержании якобы шедшего из Приморска нефтяного танкера Deliver
25 июня 202613:34
Алексей Филимонов
Франция задержала нефтяной танкер Deliver, якобы шедший из Приморска. Как пишет RT, об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
По его словам, судно, якобы входящее в «теневой флот» России, было задержано 23 июня.
«ВМС Франции перехватили танкер, когда он проходил вблизи Сицилии с нарушением морского права», - написал он в соцсети X.
Ранее сенатор Дмитрий Рогозин предложил предложил минировать танкеры и взрывать их в случае задержания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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