Макрон заявил о задержании якобы шедшего из Приморска нефтяного танкера Deliver

Франция задержала нефтяной танкер Deliver, якобы шедший из Приморска. Как пишет RT, об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

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По его словам, судно, якобы входящее в «теневой флот» России, было задержано 23 июня.

«ВМС Франции перехватили танкер, когда он проходил вблизи Сицилии с нарушением морского права», - написал он в соцсети X.

Ранее сенатор Дмитрий Рогозин предложил предложил минировать танкеры и взрывать их в случае задержания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EUCOM (Европейское командование ВС США)
ТЕГИ:Эммануэль МакронЗадержаниеКораблиФранция

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