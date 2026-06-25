Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 160 человек

Как пишет RT, также она уточнила, что в списке пострадавших ещё 971 человек

«Для восстановления страны после землетрясения будет создан фонд в размере 200 млн долларов с участием средств МВФ», - добавила политик.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили об отсутствии данных о пострадавших от землетрясения в Венесуэле российских туристах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

