Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 160 человек

Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 164 человек. Об этом заявила уполномоченный президент страны Делси Родригес.

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Как пишет RT, также она уточнила, что в списке пострадавших ещё 971 человек

«Для восстановления страны после землетрясения будет создан фонд в размере 200 млн долларов с участием средств МВФ», - добавила политик.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили об отсутствии данных о пострадавших от землетрясения в Венесуэле российских туристах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПогибшиеЗемлетрясениеВенесуэла

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