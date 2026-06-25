Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 160 человек
25 июня 202614:51
Алексей Филимонов
Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 164 человек. Об этом заявила уполномоченный президент страны Делси Родригес.
Как пишет RT, также она уточнила, что в списке пострадавших ещё 971 человек
«Для восстановления страны после землетрясения будет создан фонд в размере 200 млн долларов с участием средств МВФ», - добавила политик.
Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили об отсутствии данных о пострадавших от землетрясения в Венесуэле российских туристах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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