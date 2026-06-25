Песков посоветовал россиянам переходить на Android и «наши системы»
Российским гражданам лучше переходить на Android и отечественные системы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя удаление приложений VK Музыка, Мессенджер и Видео, «Одноклассники» и «Дзен» из App Store, он указал, что компания Apple поступает таким образом не в первый раз.
Как пишет RT, представитель Кремля также отметил, что подобные действия «ставят вопрос о надёжности этого сервиса».
«Перейдите на Android, перейдите на наши системы, перейдите на наш аналогичный сервис и пользуйтесь своими любимыми сервисами», — сказал Песков, добавив, что российские власти свяжутся с Apple и запросят разъяснения.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что ведомство ведёт переговоры с Apple относительно удалённого из App Store мессенджера «Макс», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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