Песков посоветовал россиянам переходить на Android и «наши системы»

Комментируя удаление приложений VK Музыка, Мессенджер и Видео, «Одноклассники» и «Дзен» из App Store, он указал, что компания Apple поступает таким образом не в первый раз.

Как пишет RT, представитель Кремля также отметил, что подобные действия «ставят вопрос о надёжности этого сервиса».

«Перейдите на Android, перейдите на наши системы, перейдите на наш аналогичный сервис и пользуйтесь своими любимыми сервисами», — сказал Песков, добавив, что российские власти свяжутся с Apple и запросят разъяснения.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что ведомство ведёт переговоры с Apple относительно удалённого из App Store мессенджера «Макс», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

