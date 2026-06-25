В Российском союзе писателей выступили против маркировки ИИ-контента

По его словам, ответственность за содержание опубликованных текстов несут авторы. При этом не имеет значения, какими инструментами они пользовались.

«Нейросети сегодня — скорее инструмент, помогающий добывать информацию и формулировать мысли. Сверхразума с собственными желаниями и волей пока нет», - отметил Кравчук.

Он добавил, что ситуация может кардинально измениться через 10–20 лет.

Ранее в России разработали законопроект, вводящий обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоконтента, созданного с помощью нейросетей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

