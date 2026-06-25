В Российском союзе писателей выступили против маркировки ИИ-контента
В обязательной маркировке стихов и прозы, которые созданы искусственным интеллектом (ИИ), нет необходимости. Об этом NEWS.ru заявил президент Российского союза писателей Дмитрий Кравчук.
По его словам, ответственность за содержание опубликованных текстов несут авторы. При этом не имеет значения, какими инструментами они пользовались.
«Нейросети сегодня — скорее инструмент, помогающий добывать информацию и формулировать мысли. Сверхразума с собственными желаниями и волей пока нет», - отметил Кравчук.
Он добавил, что ситуация может кардинально измениться через 10–20 лет.
Ранее в России разработали законопроект, вводящий обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоконтента, созданного с помощью нейросетей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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