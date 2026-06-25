В Российском союзе писателей выступили против маркировки ИИ-контента

В обязательной маркировке стихов и прозы, которые созданы искусственным интеллектом (ИИ), нет необходимости. Об этом NEWS.ru заявил президент Российского союза писателей Дмитрий Кравчук.

ВЦИОМ: Россияне отличаются от американцев большим энтузиазмом в отношении ИИ

По его словам, ответственность за содержание опубликованных текстов несут авторы. При этом не имеет значения, какими инструментами они пользовались.

«Нейросети сегодня — скорее инструмент, помогающий добывать информацию и формулировать мысли. Сверхразума с собственными желаниями и волей пока нет», - отметил Кравчук.

Он добавил, что ситуация может кардинально измениться через 10–20 лет.

Ранее в России разработали законопроект, вводящий обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоконтента, созданного с помощью нейросетей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Анна Башкирова/Создано ИИ/ТАСС
ТЕГИ:ЛитературастихиНейросетьИскусственный Интеллект

Горячие новости

Все новости

партнеры