АТОР раскрыла мошенническую схему в отношении российских туристов

В частности, аферисты просят граждан провести дополнительную оплату, объясняя это «подорожанием» отеля, билетов и прочих опций. Затем они направляют потенциальных жертв по фишинговым ссылкам.

Туристов призвали не доверять звонкам от незнакомцев, а также не переходить по ссылкам и не вводить персональные данные на подозрительных сайтах. Вместо этого следует обратиться к менеджеру турагентства, где был приобретен тур, или на сайт туроператора.

Ранее в «Лаборатории Касперского» предупредили о хакерском приложении под видом сервиса для поиска топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».