АТОР раскрыла мошенническую схему в отношении российских туристов

Ассоциация туроператоров России (АТОР) раскрыла мошенническую схему в отношении российских туристов. Об этом сообщает РБК.

АТОР: Сведений о пострадавших в Венесуэле туристах из России нет

В частности, аферисты просят граждан провести дополнительную оплату, объясняя это «подорожанием» отеля, билетов и прочих опций. Затем они направляют потенциальных жертв по фишинговым ссылкам.

Туристов призвали не доверять звонкам от незнакомцев, а также не переходить по ссылкам и не вводить персональные данные на подозрительных сайтах. Вместо этого следует обратиться к менеджеру турагентства, где был приобретен тур, или на сайт туроператора.

Ранее в «Лаборатории Касперского» предупредили о хакерском приложении под видом сервиса для поиска топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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