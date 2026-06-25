АТОР раскрыла мошенническую схему в отношении российских туристов
Ассоциация туроператоров России (АТОР) раскрыла мошенническую схему в отношении российских туристов. Об этом сообщает РБК.
В частности, аферисты просят граждан провести дополнительную оплату, объясняя это «подорожанием» отеля, билетов и прочих опций. Затем они направляют потенциальных жертв по фишинговым ссылкам.
Туристов призвали не доверять звонкам от незнакомцев, а также не переходить по ссылкам и не вводить персональные данные на подозрительных сайтах. Вместо этого следует обратиться к менеджеру турагентства, где был приобретен тур, или на сайт туроператора.
Ранее в «Лаборатории Касперского» предупредили о хакерском приложении под видом сервиса для поиска топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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