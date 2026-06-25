В некоторых регионах осенние тарифы действительно могут подняться до 20%, однако эти цифры были заложены в установленный потолок цен. Об этом НСН рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Из-за инфляции и подорожания топлива тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 октября могут увеличиться на 20%, заявил финансовый аналитик Андрей Бархота. Его слова приводит «Абзац». Разворотнева отметила, что никаких неожиданных подорожаний ждать не стоит.

«На самом деле никаких сверхнормативных подорожаний у нас осенью не будет. Потолки индекса платежей за коммунальные услуги у нас определены. Все регионы приняли тарифные решения. Они все разные – от 4% до 20%, но это решения, которые были связаны с прогнозами социально-экономического развития, с инвестиционными планами регионов. Естественно, ни законодательно, ни технически сейчас что-то добавить в эти тарифы не представляется возможным. ФАС за этим строго следит, мы ему дали дополнительные полномочия. Поэтому никаких неожиданностей в плане подорожаний не будет. Самый большой рост тарифов ждет Дагестан, потому что у них действительно изношенная инфраструктура», - рассказала она.