Бензин не повлияет: В Госдуме раскрыли правду об осеннем росте тарифов ЖКХ
Светлана Разворотнева заявила НСН, что самое сильное подорожание тарифов ЖКХ ждет Дагестан из-за износа инфраструктуры.
В некоторых регионах осенние тарифы действительно могут подняться до 20%, однако эти цифры были заложены в установленный потолок цен. Об этом НСН рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Из-за инфляции и подорожания топлива тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 октября могут увеличиться на 20%, заявил финансовый аналитик Андрей Бархота. Его слова приводит «Абзац». Разворотнева отметила, что никаких неожиданных подорожаний ждать не стоит.
«На самом деле никаких сверхнормативных подорожаний у нас осенью не будет. Потолки индекса платежей за коммунальные услуги у нас определены. Все регионы приняли тарифные решения. Они все разные – от 4% до 20%, но это решения, которые были связаны с прогнозами социально-экономического развития, с инвестиционными планами регионов. Естественно, ни законодательно, ни технически сейчас что-то добавить в эти тарифы не представляется возможным. ФАС за этим строго следит, мы ему дали дополнительные полномочия. Поэтому никаких неожиданностей в плане подорожаний не будет. Самый большой рост тарифов ждет Дагестан, потому что у них действительно изношенная инфраструктура», - рассказала она.
При этом Разворотнева уточнила, что рост цен на бензин не повлияет на тарифы ЖКХ.
«Потолок – это некий ориентир для регионов, чтобы конечный платеж его не превышал. А уже регионы, исходя из затрат предприятий, их инвестиционных программ, определяют стоимость воды и тепла. Бензин в данном случае на это все не влияет. Организациям на Дальнем Востоке, например, на Курилах, которые работают на дизельном топливе, регион покрывает всю разницу между тарифами, если топливо дорожает. Потому что там и так все это дико дорого», - подытожила она.
Ранее в комитете по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты указали на риск повышения платы за ЖКХ из-за поддержки «Почты России», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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