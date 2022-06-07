«Меняем философию»: В Москве готовится упразднение психоневрологических интернатов

«У нас скоро не будет вообще психоневрологических интернатов. Это не значит, что их всех закроют и люди перестанут получать помощь в стационарных социальных учреждениях. Мы решили поменять философию дома. Сейчас у нас идет политика изменения наименований учреждений. Психоневрологический интернаты становятся социальными домами. По сути, это должны быть дома, в которых приятно жить и комфортно работать. Также мы ушли от термина «пансионат», потому что это, скорее, формирует восприятие отдыха и досуга. А пришли к термину геронтологические центры, которые отражают эту историю. Также развивается история с центром сопровождаемого проживания», - сказала Шалыгина.

Также она рассказала про проект «Городские дома-интернаты нового типа». Шалыгина отметила, что постояльцы учреждений, участвующих в проекте, будут обеспечены самыми современными и комфортными условиями для жизни.

«Когда мы вошли в проект «Городские дома-интернаты нового типа», то мы работали в двух направлениях. Первое – это новые формы учреждений, а второе – это новые условия учреждений. Ранее жители наших домов проживали в многоместных комнатах и это не способствовало качеству жизни. Мы пришли к тому, что все пространство должно быть максимально удобным. Должны быть многофункциональные зоны, где можно заниматься творчеством, физкультурой. Важно было обеспечить доступность и безбарьерность для того, чтобы люди были самостоятельны с точки зрения использования сервисов. Кровати, тумбочки, наличие индивидуальных перегородок – мы уважаем пространство и пытаемся это культивировать в философию наших учреждений», - указала Шалыгина.