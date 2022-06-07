«Меняем философию»: В Москве готовится упразднение психоневрологических интернатов
В столице начинают развиваться социальные дома и геронтологические центры, отметила в эфире НСН замруководителя столичного Департамента труда и соцзащиты Оксана Шалыгина.
В Москве в ближайшее время перестанут существовать психоневрологические интернаты, они будут переименованы в социальные дома, в которых будет приятно жить и комфортно работать, рассказала заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Оксана Шалыгина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«У нас скоро не будет вообще психоневрологических интернатов. Это не значит, что их всех закроют и люди перестанут получать помощь в стационарных социальных учреждениях. Мы решили поменять философию дома. Сейчас у нас идет политика изменения наименований учреждений. Психоневрологический интернаты становятся социальными домами. По сути, это должны быть дома, в которых приятно жить и комфортно работать. Также мы ушли от термина «пансионат», потому что это, скорее, формирует восприятие отдыха и досуга. А пришли к термину геронтологические центры, которые отражают эту историю. Также развивается история с центром сопровождаемого проживания», - сказала Шалыгина.
Также она рассказала про проект «Городские дома-интернаты нового типа». Шалыгина отметила, что постояльцы учреждений, участвующих в проекте, будут обеспечены самыми современными и комфортными условиями для жизни.
«Когда мы вошли в проект «Городские дома-интернаты нового типа», то мы работали в двух направлениях. Первое – это новые формы учреждений, а второе – это новые условия учреждений. Ранее жители наших домов проживали в многоместных комнатах и это не способствовало качеству жизни. Мы пришли к тому, что все пространство должно быть максимально удобным. Должны быть многофункциональные зоны, где можно заниматься творчеством, физкультурой. Важно было обеспечить доступность и безбарьерность для того, чтобы люди были самостоятельны с точки зрения использования сервисов. Кровати, тумбочки, наличие индивидуальных перегородок – мы уважаем пространство и пытаемся это культивировать в философию наших учреждений», - указала Шалыгина.
Она отметила, что столичный Департамент труда и социальной защиты населения создал множество сервисов для семей с детьми, представителей старшего поколения и людей с особенностями.
«Социальная работа – это, прежде всего, неравнодушие и профессионализм. Мы работаем с людьми и для людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, которые нуждаются в помощи. Если мы говорим про департамент в целом как систему, то создано достаточно большое количество сервисов. Это сервисы для семей с детьми, для представителей старшего поколения, для людей с особенностями. Когда мы говорим про те меры, которые осуществляются, то фактически мы работаем во всех направлениях: это и психологическая, и юридическая, и социальная и материальная помощь», - подчеркнула Шалыгина.
Кроме того, замруководителя столичного департамента рассказала про стационарное учреждение и отметила, что его работа направлена на улучшение качества жизни тех граждан, о ком некому позаботиться.
«Отдельно хочу сказать про стационарное учреждение. Это очень человеческое направление. Работа в стационарных социальных учреждениях – это большая системная, масштабная работа, направленная на качество жизни тех, о ком, к сожалению, сейчас некому позаботиться. Если говорить про работу с пожилыми, особенными людьми, которые оказались в домах-интернатах, то наша задача обеспечить им пространство, качественный уход, медицинскую и социальную помощь. Иногда это трудоустройство, жизнеустройство и сопровождение по жизни. Наша задача – это дать людям достоинство и максимально возможную самостоятельность», - добавила Шалыгина.
В проект «Городские дома-интернаты нового типа» включены четыре психоневрологических интерната: психоневрологический интернат № 11, психоневрологический интернат № 16, психоневрологический интернат № 23 и дом социального обслуживания «Москворечье». В каждом из них до конца 2022 года будут завершены комплексные работы.
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