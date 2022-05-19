Песков: На президиуме госсовета обсудят индексацию социальных выплат в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в четверг, что Владимир Путин примет участие 25 мая в президиуме госсовета по социальным вопросам.

По его словам, главной темой обсуждения станет индексация социальных выплат.

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«Речь пойдет о вопросах, связанных с социалкой, главным образом, вопросы по поддержке семей с детьми», - пояснил Песков.

После этого будет принято решение по индексации выплат.

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что социальные расходы будут увеличиваться в России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосподдержкаИндексацияПутинДмитрий Песков
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