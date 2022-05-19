Песков: На президиуме госсовета обсудят индексацию социальных выплат в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в четверг, что Владимир Путин примет участие 25 мая в президиуме госсовета по социальным вопросам.
По его словам, главной темой обсуждения станет индексация социальных выплат.
«Речь пойдет о вопросах, связанных с социалкой, главным образом, вопросы по поддержке семей с детьми», - пояснил Песков.
После этого будет принято решение по индексации выплат.
Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что социальные расходы будут увеличиваться в России.
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