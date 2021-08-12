Помощников по уходу в столичных домах-интернатах переобучат по новой уникальной программе

С января Москва отказалась от аутсорсинга, в интернатах оставили лучших сотрудников и ввели штатную должность помощника по уходу. Новых работников при отсутствии у них нужной квалификации будут обучать, для старых предусмотрена возможность повышения квалификации.

Планируется, что обучение пройдут порядка 3 тысяч помощников по уходу, первые из них уже приступили к занятиям, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Обучение проводят клинические тренеры центра компетенций, специалисты с медицинским образованием и дополнительной профессиональной подготовкой преподавателя, у которых большой опыт работы в сфере ухода за людьми старшего возраста, людьми с инвалидностью и психическими заболеваниями.

Обучающимся выдадут документы государственного образца, которые дают право на профессиональную деятельность в России.

В Москве работает 31 дом-интернат, где трудятся порядка 8 тысяч сотрудников.



