Помощников по уходу в столичных домах-интернатах переобучат по новой уникальной программе

Помощников по уходу в столичных домах-интернатах переобучат по новой уникальной программе. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, дома-интернаты нуждаются в высококвалифицированных кадрах, так как на их плечах лежит забота о старшем поколении и людях с ментальными особенностями.

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С января Москва отказалась от аутсорсинга, в интернатах оставили лучших сотрудников и ввели штатную должность помощника по уходу. Новых работников при отсутствии у них нужной квалификации будут обучать, для старых предусмотрена возможность повышения квалификации.

Планируется, что обучение пройдут порядка 3 тысяч помощников по уходу, первые из них уже приступили к занятиям, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Обучение проводят клинические тренеры центра компетенций, специалисты с медицинским образованием и дополнительной профессиональной подготовкой преподавателя, у которых большой опыт работы в сфере ухода за людьми старшего возраста, людьми с инвалидностью и психическими заболеваниями.

Обучающимся выдадут документы государственного образца, которые дают право на профессиональную деятельность в России.

В Москве работает 31 дом-интернат, где трудятся порядка 8 тысяч сотрудников.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОбучениеМосква
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