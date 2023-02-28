Меню для младшеклассников в российских школах сделают еженедельным
Министерство просвещения России намерено ввести еженедельное меню горячего питания для учащихся 1-4 классов российских школ. Об этом заявил первый замглавы ведомства Александр Бугаев, сообщило агентство ТАСС.
По его словам, в меню для учеников младших классов следует включить конкретные продукты. Чиновник подчеркнул, что в Минпросвещения функционирует автоматизированная система отслеживания состава меню, предоставляемого в школах.
Бугаев добавил, что сотрудники ведомства каждый день наблюдают за изменением цен на ингредиенты для горячего питания. Так, благодаря этому удалось обнаружить необходимость изменения субсидии на питание в школах в двух регионах России. По словам представителя Минпросвещения, ведомство уже выделило деньги на эти цели.
Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что лучшим вариантом полезного перекуса для школьника во время занятий будут фрукты и орехи. Об этом сообщило агентство НСН.
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