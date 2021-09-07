В российских школах запретили макароны, блины и колбасу
Роспотребнадзор запретил использовать для питания школьников макароны с фаршем или яйцами, блины с мясом или творогом, сырокопченые колбасы. Список разрешенных в школьных столовых блюд опубликован в Instagram управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
В черный список санитарных врачей попали также яичница-глазунья, заливные блюда, студни, форшмак из сельди, окрошка, холодные супы, грибы, сало, маргарин, паштет, жареные во фритюре блюда, пишет Газета.ру.
Кроме того, школьникам запретили подавать яйца водоплавающих птиц, мясо диких животных, арахис, кремовые кондитерские изделия, карамель, квас, натуральный кофе, кумыс, газированные напитки, энергетики. Также Роспотребнадзор наложил запрет на использование для школьного питания острого перца и соусов, горчицы, хрена, майонеза, кетчупа, уксуса и маринованных овощей, отмечает Ura.ru.
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