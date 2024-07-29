«Меньшее из зол»: Россиян призвали покупать китайские электрокары в Казахстане
Китайские производители заинтересованы в продажах в Россию только на выгодных для себя условиях, пояснил НСН Ян Хайцеэр.
Китайские автопроизводители будут готовы уйти из России, чтобы не потерять рынок США и Евросоюза, заявил НСН вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
Китайский автопроизводитель Zeekr намерен блокировать функции экрана в электромобилях, выпущенных для внутреннего рынка КНР, но используемых в других странах, пишет казахстанский портал Tengri Auto со ссылкой на представителя компании. Хайцеэр предположил, что компания анонсировала нововведение, чтобы избежать вторичных санкций.
«Размер экспортируемых автомобилей из Китая в Европу и Америку многократно больше, чем серый импорт в Россию. Из двух зол автопроизводитель Zeekr выбирает наименьшее. Угрожая поступить подобным образом, защищает себя от вторичных санкций. Выходом в этой ситуации будет покупка автомобиля на территории Казахстана, где появился официальный дилер. Конечно, существует риск, что другие китайские производители будут поступать также, поскольку бизнес выбирает приоритеты. Китайцы не помогают нам, они продают товары. Больше их ничего не интересует. Когда продажа станет невыгодной, они прекратят это делать. Никакой любви и дружбы, только бизнес», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, электромобили Zeekr пользовались у россиян особой популярностью.
«Это один из трех основных игроков премиальных электрических автомобилей, который продавался в России, люди с удовольствием покупали. Электрокар - нетривиальная покупка, его чаще приобретают люди, для которых это не единственный автомобиль, есть загородный дом со своими зарядками. При этом Zeekr – премиум, который стоит гораздо дешевле, чем другие марки из Европы и Америки», - подытожил он.
В июне 2024 года сообщалось, что производитель Zeekr намерен прекратить поставки своих электрокаров в Россию. Компания производит электромобили премиум-сегмента с октября 2021 года. В 2023 году производитель вышел на российский рынок, напоминает «Радиоточка НСН».
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