Евросоюз ввел временные пошлины на импорт электромобилей из Китая

Отмечается, что по итогам расследования в Европе пришли к выводу, что автопроизводители из Китая «выигрывают от несправедливого субсидирования», тем самым создавая угрозу для европейских производителей электрокаров.

В частности, пошлина на электромобили марки BYD составит 17,4%, для продукции компаний Geely и SAIC - 19,9% и 37,6% соответственно. Для прочих китайских электрокаров она установлена в размере от 20% до 37,6%. Что касается собранных в КНР электромобилей Tesla, то для них рассчитают индивидуальную ставку.

Уточняется, что пошлины введены временно, они будут действовать четыре месяца, в течение которых страны ЕС должны будут принять окончательное решение на пятилетний срок. Параллельно продолжатся переговоры с китайскими властями с целью поиска решения, совместимого с правилами ВТО.

Ранее в Минпромторге предложили с 2025 года запретить госзакупки иностранных электромобилей, что позволит поддержать отечественную автомобильную отрасль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

