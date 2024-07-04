Евросоюз ввел временные пошлины на импорт электромобилей из Китая
В Евросоюзе ввели временные компенсационные пошлины на импорт электромобилей из КНР. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
Отмечается, что по итогам расследования в Европе пришли к выводу, что автопроизводители из Китая «выигрывают от несправедливого субсидирования», тем самым создавая угрозу для европейских производителей электрокаров.
В частности, пошлина на электромобили марки BYD составит 17,4%, для продукции компаний Geely и SAIC - 19,9% и 37,6% соответственно. Для прочих китайских электрокаров она установлена в размере от 20% до 37,6%. Что касается собранных в КНР электромобилей Tesla, то для них рассчитают индивидуальную ставку.
Уточняется, что пошлины введены временно, они будут действовать четыре месяца, в течение которых страны ЕС должны будут принять окончательное решение на пятилетний срок. Параллельно продолжатся переговоры с китайскими властями с целью поиска решения, совместимого с правилами ВТО.
Ранее в Минпромторге предложили с 2025 года запретить госзакупки иностранных электромобилей, что позволит поддержать отечественную автомобильную отрасль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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