Меньше зимы, больше лета. Метеорологи предупреждают об изменении климата

5 октября 201914:46

Сокращение зимы и увеличение лета, уменьшение периодов плавных изменений температур при смене сезонов – о таких климатических аномалиях рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».

Метеоролог заявил о том, что в средней полосе России сокращается зимний период и увеличивается летний. При этом холодные и теплые температуры меняются более резко и стремительно, чем в предыдущие годы. А зимой синоптики фиксируют перепады температур значительнее летних, отмечает RT.

«В январе изменчивость температур в два раза выше, чем в июле, потому что мало солнца. Летом солнце нагревает даже холодный воздух, поэтому сильные колебания температур — редкость», - заявил Роман Вильфанд.

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Также метеоролог обратил внимание на то, что средние температуры зимой и летом в Москве повысились на два градуса.

Ранее главный специалист Гидрометцентре РФ Марина Макарова в эфире НСН рассказала, где на выходных пройдет снегопад.

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ФОТО: Фото НСН
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