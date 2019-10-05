Меньше зимы, больше лета. Метеорологи предупреждают об изменении климата

Сокращение зимы и увеличение лета, уменьшение периодов плавных изменений температур при смене сезонов – о таких климатических аномалиях рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».

Метеоролог заявил о том, что в средней полосе России сокращается зимний период и увеличивается летний. При этом холодные и теплые температуры меняются более резко и стремительно, чем в предыдущие годы. А зимой синоптики фиксируют перепады температур значительнее летних, отмечает RT.

«В январе изменчивость температур в два раза выше, чем в июле, потому что мало солнца. Летом солнце нагревает даже холодный воздух, поэтому сильные колебания температур — редкость», - заявил Роман Вильфанд.