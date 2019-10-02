Нештрафуемая погода для автомобилистов

Госавтоинспекция определила перечень случаев, когда не должны выноситься штрафы за нарушения правил дорожного движения по материалам с камер фотовидеофиксации. Штрафы с камер не должны выноситься во время непогоды, когда невозможно получить качественную фотографию; при отсутствии табличек 8.23 «фотовидеофиксация» или такой же разметки перед стационарной камерой; при многократных жалобах граждан на неточность работы конкретной камеры; при отключении светофоров и введении управления движением регулировщиком; при проведении дорожных работ (за исключением случаев, когда в зоне ремонта введено временное ограничение скорости). В случаях, если предупреждающей таблички о фотовидеофиксации нет, региональное управление ГИБДД должно «принять меры», чтобы такие знаки появились. Этот перечень, как стало известно «Коммерсанту», содержится в указаниях, которые ГИБДД направила в регионы «для исключения проблемных аспектов» в работе систем автоматической фиксации нарушений. В МВД пояснили, что четверть фотоматериалов, на которых зафиксированы нарушения правил, не представляется возможным использовать, поскольку они неверны.

Мнения экспертов по поводу этой инициативы неоднозначны. Одни, как, например, председатель «Движения автомобилистов России», считают, что это может привести к безнаказанности на дорогах в непогоду. Лучше бы привести в соответствие качество материалов с камер, - заявил в эфире НСН Виктор Похмелкин.

«Ну, вообще в законодательстве ничего такого нет. Никакой ссылки там, на погоду, естественно, закон не знает. Камеры должны фиксировать все нарушения, независимо от состояния [погоды]. Значит просто такое качество у нас фото- видеофиксации скверное, что, оказывается, в непогоду можно ездить, как угодно. Еще сейчас в этом и признаются! Я, честно говоря, не понимаю, для чего вообще все это делать? Ну, хорошо, допустим, вы выявили это все, но так вы пока, так сказать, устраняйте, меняйте что-либо в этих камерах, но не говорите на всю страну об этом. Это ведь будет воспринято, как некая индульгенция: “Ага, значит, теперь в туман и в дождь можно ездить, как угодно, и никакие камеры нас не остановят”».

Указания о том, когда не стоит штрафовать, носят исключительно рекомендательный характер, - указал в интервью НСН координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Не будучи юридически обязывающим документом, они не могут быть использованы, к примеру, как основание для обжалования штрафа. Вместе с тем, это хоть и небольшой, но все же шаг в правильном направлении, - заключил собеседник НСН.

