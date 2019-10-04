Гидрометцентр подтвердил грядущий снег в Москве

Выходные в столичном регионе будут холодными. Температура воздуха окажется ниже нормы. В Гидрометцентре РФ подтвердили НСН, что в воскресенье выпадет снег. По словам главного специалиста центра Марины Макаровой, погоду будет определять циклон, который подходит с юга. Москва и Подмосковье окажутся в его северной периферии.

«В ночь на субботу по области пройдут небольшие осадки в виде дождя, при слабом ветре. Температура в Москве +4..+6 градусов, в Подмосковье +2..+7 градусов. Днем в городе всего около +10. Преимущественно без осадков, в облаках будут прояснения. Ветер несильный, северо-западный», – сообщила синоптик.

В воскресенье температура упадет сразу на 5-7 градусов.

«В воскресенье ветер будет северный, северо-восточный, умеренный с порывами до 12-17 м/с. Ночью облачно с прояснениями, местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура в столице +3..+5 градусов, по области +1..+6 градусов. Днем такие же показатели термометров, осадки продолжатся и будут уже повсеместными», – отметила представитель Гидрометцентра.