Гидрометцентр подтвердил грядущий снег в Москве
Синоптики рассказали НСН, что в выходные жителей Московского региона ожидает морозная погода с зимними осадками.
Выходные в столичном регионе будут холодными. Температура воздуха окажется ниже нормы. В Гидрометцентре РФ подтвердили НСН, что в воскресенье выпадет снег. По словам главного специалиста центра Марины Макаровой, погоду будет определять циклон, который подходит с юга. Москва и Подмосковье окажутся в его северной периферии.
«В ночь на субботу по области пройдут небольшие осадки в виде дождя, при слабом ветре. Температура в Москве +4..+6 градусов, в Подмосковье +2..+7 градусов. Днем в городе всего около +10. Преимущественно без осадков, в облаках будут прояснения. Ветер несильный, северо-западный», – сообщила синоптик.
В воскресенье температура упадет сразу на 5-7 градусов.
«В воскресенье ветер будет северный, северо-восточный, умеренный с порывами до 12-17 м/с. Ночью облачно с прояснениями, местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура в столице +3..+5 градусов, по области +1..+6 градусов. Днем такие же показатели термометров, осадки продолжатся и будут уже повсеместными», – отметила представитель Гидрометцентра.
В начале следующей недели характер погоды существенно не изменится. Впрочем, осадки пойдут на убыль.
«В ночь на понедельник в Москве 0..+2 градуса, по области -1..+4 градуса, осадки в виде дождя и мокрого снега продолжатся. Ветер порывистый. Температура днем – такая же как в воскресенье. Интенсивность осадков станет небольшой. Во вторник уже преимущественно без осадков, облачно с прояснениями. Ночью -3…+2 градуса, днем +3..+8 градусов», – рассказала Макарова.
Синоптик заметила, что такая погода на 3-4 градуса ниже нормы.
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