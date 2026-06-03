Россиян предупредили о риске потери единственного жилья при банкротстве
Единственное жильё гражданина, признанного банкротом, может перестать быть неприкосновенным. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил адвокат Вадим Беляев.
По его словам, это может произойти, если жильё признают избыточным или роскошным. Соответствующие нормы содержатся в законопроекте Минюста РФ, который Госдума может принять в осеннюю сессию 2026 года или весеннюю сессию 2027 года.
«При оценке избыточности суд должен учитывать жилую площадь, место расположения, конструктивные особенности, уровень инфраструктуры и другие признаки», — указал эксперт.
Беляев добавил, что продажа такого жилья будет возможна в случаях, если у должника нет другого имущества для погашения долгов. В противном случае, вырученных от реализации денег должно хватить как на покупку замещающей жилплощади, так и на существенное удовлетворение требований кредиторов.
Ранее в Минюсте предложили запретить арест имущества при долге менее 10 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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