Россиян предупредили о риске потери единственного жилья при банкротстве

По его словам, это может произойти, если жильё признают избыточным или роскошным. Соответствующие нормы содержатся в законопроекте Минюста РФ, который Госдума может принять в осеннюю сессию 2026 года или весеннюю сессию 2027 года.

«При оценке избыточности суд должен учитывать жилую площадь, место расположения, конструктивные особенности, уровень инфраструктуры и другие признаки», — указал эксперт.

Беляев добавил, что продажа такого жилья будет возможна в случаях, если у должника нет другого имущества для погашения долгов. В противном случае, вырученных от реализации денег должно хватить как на покупку замещающей жилплощади, так и на существенное удовлетворение требований кредиторов.

Ранее в Минюсте предложили запретить арест имущества при долге менее 10 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».