В Счетной палате раскрыли причины ошибок при начислении пенсий

Изотова обратила внимание на масштаб проблемы, отметив невозможность тотальной проверки всех пенсионных дел. По ее словам, в стране насчитываются десятки миллионов таких документов, и Счетная палата физически не способна проверить каждый из них. Именно поэтому ключевым фактором становится личная инициатива самих получателей выплат.

Заместитель главы контрольного ведомства напомнила о существовании понятного и законного механизма возврата средств. При наличии уверенности в недоплате и подтверждающих документов пенсионерам необходимо подать заявление в Социальный фонд.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что с 1 августа в России повысят пенсии для работающих пенсионеров, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

