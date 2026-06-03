В Счетной палате раскрыли причины ошибок при начислении пенсий
Ошибки при начислении пенсионных выплат часто возникают из-за некорректной информации, которую работодатели направляют в Социальный фонд. Гражданам, подозревающим недоплаты, следует самостоятельно инициировать перерасчет, не дожидаясь внешних ревизий, сообщила РИА Новости заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова.
По итогам прошедших проверок ведомства подобные нарушения подтверждались, после чего пострадавшим доначисляли положенные суммы. Зампред Счетной палаты пояснила, что сбои случаются по разным причинам, включая неверный учет трудового стажа, искаженные данные о страховых взносах и ошибки работодателей при передаче сведений.
Изотова обратила внимание на масштаб проблемы, отметив невозможность тотальной проверки всех пенсионных дел. По ее словам, в стране насчитываются десятки миллионов таких документов, и Счетная палата физически не способна проверить каждый из них. Именно поэтому ключевым фактором становится личная инициатива самих получателей выплат.
Заместитель главы контрольного ведомства напомнила о существовании понятного и законного механизма возврата средств. При наличии уверенности в недоплате и подтверждающих документов пенсионерам необходимо подать заявление в Социальный фонд.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что с 1 августа в России повысят пенсии для работающих пенсионеров, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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