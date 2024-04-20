Менеджеры и репетиторы возглавили рейтинг вакансий для знатоков русского языка
Наиболее популярными вакансиями, на которые от соискателей требуется прекрасное владение русским языком и высокий уровень грамотности, стали вакансии менеджера по работе с клиентами, репетитора, менеджера по персоналу, менеджера по рекламе, SMM-менеджера и SEO-специалиста, сообщил сервис Авито Работа совместно с Тотальным диктантом.
При этом менеджеры по работе с клиентами требуются втрое чаще, чем год назад (+216%), а их средняя зарплата выросла на 3% и составила 69 850 рублей в месяц. Однако месячный заработок может достигать и почти 400 тысяч рублей в месяц.
Растет спрос в предэкзаменационную пору и на репетиторов (+160%), при этом их зарплаты поднялись вдвое по сравнению с первым кварталом 2023 года и составили 97741 рубль в месяц.
Ранее сервис Авито Работа выяснил, что в России курьерская доставка стала самой популярной сферой для подработки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru