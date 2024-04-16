Опрос: В любви к шуткам и мемам на работе признались 83% россиян

Исследователи отметили, что наиболее часто любители пошутить встречаются среди представителей туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (43%), административных работников (42%) и специалистов фитнеса и салонов красоты (40%).

«В общей сложности 76% россиян положительно относятся к юмору на работе. Несмотря на то, что многие руководители до сих пор видят в рабочем юморе угрозу эффективности, работодателям важно не препятствовать и даже поощрять такой юмор — это разряжает обстановку, выстраивает доверительные отношения в коллективе и повышает продуктивность сотрудников», — отметила директор по управлению персоналом вертикалей Авито Александра Остановская.

Из тех россиян, кто обменивается шутками с коллегами, 42% сообщили, что у них есть собственные выражения или шутки, которые понимают только они, 18% адаптируют под себя популярные мемы или создают собственные, у 13% есть видео со смешными совместными моментами, а у 10% работающих россиян есть стикерпаки, посвященные коллегам или рабочим ситуациям. Еще у 9% россиян пока нет локальных мемов, но они планируют их создать, а 13% опрошенных не хотели бы иметь на работе внутренних шуток и мемов.

Во время исследования были опрошены восемь тысяч человек.

