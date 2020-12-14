«Навальный был под колпаком». Генерал ФСБ прокомментировал причастность ведомства к отравлению
Генерал-майор ФСБ в отставке в эфире НСН заявил, что в слежке за ранее судимым оппозиционером нет ничего удивительного, а вот ссылки на базы звонков и данные геолокации - сомнительны.
Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал данные совместного расследования изданий Bellingcat, The Insider и телеканала CNN, в котором названы имена людей, которые, предположительно причастных к попытке отравления блогера в Томске. Он утверждает, что один из трех причастных записан в контактах других пользователей как сотрудник ФСБ. В материалах также говорится, что эти люди летали с Навальным одними рейсами с 2017 года. Обвинения основаны на базе данных геолокации и звонков, которые авторы расследования якобы нашли на черном рынке.
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в эфире НСН рассказал, можно ли подобные данные считать достоверными и рассматривать их как доказательства вины.
«Спецсвязь используется только в определенных условиях, когда требуется особая секретность. В основном все пользуются открытой связью, а в последнее время еще и мессенджерами. Сейчас Навальный может говорить все, что угодно в надежде, что кто-то начнет это опровергать. Но с ним никто связываться не будет. Мы такими историями были напичканы еще со времен Александра Литвиненко (бывший охранник Березовского, умер от отравления полонием в 2006 году – прим. НСН)», - отметил он.
Михайлов также подверг сомнению сведения, основанные на отслеживании перемещений по геолокации.
«Просто так для Навального данные никто хранить не будет, если они датируются 2017 годом. Я не сомневаюсь, что Навальный был под колпаком, так как привлекался к уголовной ответственности. Но вряд ли он может этот колпак раскрыть, потому что речь идет о спецслужбах. Возможно, ему на помощь пришли западные агенты. Я сомневаюсь, что есть такие базы по звонкам. По перелетам наверняка хранятся у соответствующих служб, но не думаю, что больше года. И я слабо представляю себе объем этих баз. Вообще очень легко ссылаться на черный рынок», - заявил генерал-майор ФСБ в отставке.
Он подчеркнул, что проверить подобные сведения сложно.
«Кто-то будет опираться на умозрительные заключения самого Навального, ну а кто-то будет крутить у виска. Мне кажется, что Навальный заигрался так, что надоел уже всем и в России, и на Западе. Чтобы остаться на плаву, он ведет себя как типичный диссидент. Выехал за рубеж и публикует различного рода мемуары. Ну а кому это интересно? Он говорит, что с ним Запад не работает. Может и так, потому что он не интересен», - заключил Михайлов.
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