Ни разу не «Новичок»? Химик опроверг версию об отравлении Навального

«Был случай, когда сотрудник ГосНИИОХТ отравился «Новичком», потому что с ним работал. Это было еще в конце 1980-х годов. Несмотря на то, что ему практически сразу ввели противоядие, он все равно умер через полгода-год. Человека можно спасти, если ввести противоядие в течение двух-трех минут. Если Навальному его не вводили, то спастись он не имел никаких шансов. Так что если его чем-то травили, то явно не «Новичком», - отметил он.

Никулин также рассказал, почему омские врачи ввели Навальному атропин.

«Это довольно известное вещество для тех, у кого есть проблемы со зрением. С помощью этого препарата расширяют зрачок, чтобы посмотреть глазное дно. Для многих ингибиторов холинэстеразы характерен спазм, а атропин наоборот расслабляет мускулатуру. Но у нас в свое время даже была инструкция, чтобы не использовать атропин в случае отравления «Новичком», так как он неэффективен. Так что его использование тоже косвенно подтверждает, что Навального отравили точно не «Новичком», - заключил эксперт.

Ранее Навальный выпустил материал по мотивам расследований Bellingcat и Insider, которые, как он уверяет, перепроверили «уважаемые» издания Spiegel и CNN. В нём он назвал имена людей, которые, по его мнению, могут быть причастны к попытке его отравления в Томске. По словам политика, один из фигурантов был прописан с Навальным в одном доме, потом переселился на Лубянку, а в контактах у других пользователей связи значился как «ФСБ Александр Паняев».

