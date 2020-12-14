Ни разу не «Новичок»? Химик опроверг версию об отравлении Навального
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию в эфире НСН рассказал, что оппозиционер не смог бы выжить, если бы его пытались отравить «Новичком».
Оппозиционера Алексея Навального пытались отравить дважды, пишут западные СМИ. По их сведениям, второй раз это произошло перед транспортировкой политика в Германию. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобные сообщения чушью.
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН рассказал, можно ли отравить человека «Новичком» дважды, и оба раза неудачно.
«Был случай, когда сотрудник ГосНИИОХТ отравился «Новичком», потому что с ним работал. Это было еще в конце 1980-х годов. Несмотря на то, что ему практически сразу ввели противоядие, он все равно умер через полгода-год. Человека можно спасти, если ввести противоядие в течение двух-трех минут. Если Навальному его не вводили, то спастись он не имел никаких шансов. Так что если его чем-то травили, то явно не «Новичком», - отметил он.
Никулин также рассказал, почему омские врачи ввели Навальному атропин.
«Это довольно известное вещество для тех, у кого есть проблемы со зрением. С помощью этого препарата расширяют зрачок, чтобы посмотреть глазное дно. Для многих ингибиторов холинэстеразы характерен спазм, а атропин наоборот расслабляет мускулатуру. Но у нас в свое время даже была инструкция, чтобы не использовать атропин в случае отравления «Новичком», так как он неэффективен. Так что его использование тоже косвенно подтверждает, что Навального отравили точно не «Новичком», - заключил эксперт.
Ранее Навальный выпустил материал по мотивам расследований Bellingcat и Insider, которые, как он уверяет, перепроверили «уважаемые» издания Spiegel и CNN. В нём он назвал имена людей, которые, по его мнению, могут быть причастны к попытке его отравления в Томске. По словам политика, один из фигурантов был прописан с Навальным в одном доме, потом переселился на Лубянку, а в контактах у других пользователей связи значился как «ФСБ Александр Паняев».
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