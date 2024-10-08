«Игры Франции и США»: Задержание российских социологов в Чаде связали с выборами

«Мы направили обращение, ноту протеста послу республики Чад. Они обещают нам на протяжении уже двух недель, что их скоро отпустят, но ничего не происходит. Органы государственной власти Республики Чад также, вроде бы, со слов посольства Чада в РФ, принимают соответствующие меры, вплоть до указа президента о том, чтобы их отпустить. Но ничего не происходит, их по-прежнему держат. Почему так происходит? Думаю, что это специфика каких-то противоправных политических игр со стороны Франции и США. Они просто опасаются работы наших социологов на территории республики в преддверии выборов в парламент Чада. Но это только одно из предположений», - сказал Мельников.

Он отметил, что изначально задержали только Шугалея и Суэйфана, через несколько дней задержали еще одного гражданина РФ и гражданина Белоруссии. Правозащитник подчеркнул, что такое удержание полностью незаконно.

«Наших граждан задержали в аэропорту Нджамена, столицы Чада. Изначально задержали двоих человек – это как раз Шугалей и Суэйфан. Никак не объяснили, в том-то вся и суть. И в принципе их задержали без решения суда, просто в аэропорту, где они находились и куда они прилетели. Их скрутили и удерживают. Через несколько дней задержали еще двоих граждан, также без предъявления каких-либо обвинений – гражданина РФ Царева и гражданина Белоруссии. Подчеркиваю, они не объясняют никаким образом, что абсолютно противоречит действующей Конвенции о гражданских и политических правах ООН», - указал собеседник НСН.

Мельников добавил, что российская сторона ожидает реакции от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и надеется, что оно поможет разрешить ситуацию.

«Непонятно, все ли у них в порядке, действительно ли им не угрожает опасность, как заявляют об этом. Мы не понимаем данных действий. В этой связи я как раз направил соответствующее обращение в Управление Верховного комиссара по правам человека ООН. Если говорить про дальнейшие шаги, мы ожидаем реакции со стороны УВКПЧ ООН и надеемся на то, что они помогут в разрешении конфликта в рамках своего мандата, своих полномочий. То есть, УВКПЧ обратится к властям Республики Чад с запросами. Ну а там, все-таки, учитывая противозаконность действий, отпустят наших соотечественников», - добавил он.

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Шугалей и Суэйфан с мая 2019 года удерживались в ливийской тюрьме по подозрению во вмешательстве в местные выборы. Как сообщало агенство Bloomberg, они пытались организовать встречу с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом, который считается потенциальным кандидатом на пост президента Ливии. Прокуратура Ливии утверждала, что на изъятых флешках и ноутбуках россиян содержалась информация о том, что они работали на компанию, «специализирующуюся на вмешательстве в выборы».

Россия отвергала обвинения во вмешательстве в электоральные процессы. Шугалея и Суэйфана удалось вызволить из ливийской тюрьмы в декабре 2020 года. Впоследствии Шугалей рассказывал «Комсомольской правде», что в Ливии они, как сотрудники Фонда защиты национальных ценностей, должны были проводить социологические опросы перед саммитом «Россия – Африка».

Избирательная комиссия Чада назначила первые с 2011 года парламентские выборы в стране на 29 декабря 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

