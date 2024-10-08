В США обеспокоены угрозой беспорядков из-за выборов президента
Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, в какой обстановке пройдут выборы главы государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, опасения, в том числе связаны с событиями 6 января 2021 года, когда протестующие потребовали отменить результаты президентских выборов 2020 года, на которых победу одержал действующий американский лидер Джо Байден, и в ходе штурма ворвались в Капитолий.
Так представитель американской администрации ответила на вопрос, переживают ли в Белом доме, что предстоящее голосование «не пройдет мирно».
Ранее американский миллиардер Илон Маск считает, что Соединенным Штатам придет конец, если президентом станет кандидат от Демократической партии Камала Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru