В США обеспокоены угрозой беспорядков из-за выборов президента

По ее словам, опасения, в том числе связаны с событиями 6 января 2021 года, когда протестующие потребовали отменить результаты президентских выборов 2020 года, на которых победу одержал действующий американский лидер Джо Байден, и в ходе штурма ворвались в Капитолий.

Так представитель американской администрации ответила на вопрос, переживают ли в Белом доме, что предстоящее голосование «не пройдет мирно».

Ранее американский миллиардер Илон Маск считает, что Соединенным Штатам придет конец, если президентом станет кандидат от Демократической партии Камала Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

