«Выжидает и судится!» Клименко объяснил как работает авторское право на примере Ильи Варламова

Накануне сообщалось, что авторское право в России могут распространить на публикации в соцсетях. Как сообщили «Ведомости», Совет блогеров при Совфеде предложил внести дополнения в Гражданский кодекс, расширив перечень объектов авторского права понятием «пользовательский контент».

«Эта история давняя. Она периодически возникающая, примерно как "оскорбление". Оно существует у нас в уголовном и административном кодексах. И вводить норму за оскорбление в интернете, собственно говоря, не имеет смысла, потому что это то же самое действие. Только совершенно в другой форме. Здесь та же самая история. Но насколько я знаю, юристы, кто занимается авторским правом, предпочитают не расширять эту историю. Блогеры и фотоблогеры очень эффективно отстаивают свои пользовательские права. Например, господин Варламов размещает у себя в блоге свои фотографии, а потом, когда их СМИ берут, он специально выжидает, после чего подает в суд и выигрывает», - сказал Клименко.