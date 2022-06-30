«Выжидает и судится!» Клименко объяснил как работает авторское право на примере Ильи Варламова
Между фотоматериалами и текстовыми материалами нет существенной разницы с точки зрения авторского права, заявил в эфире НСН экс-советник президента России.
Распространять авторское право на публикации в соцсетях не имеет смысла, блогеры и так эффективно отстаивают свои права в судах с помощью действующих законов, отметил экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что авторское право в России могут распространить на публикации в соцсетях. Как сообщили «Ведомости», Совет блогеров при Совфеде предложил внести дополнения в Гражданский кодекс, расширив перечень объектов авторского права понятием «пользовательский контент».
«Эта история давняя. Она периодически возникающая, примерно как "оскорбление". Оно существует у нас в уголовном и административном кодексах. И вводить норму за оскорбление в интернете, собственно говоря, не имеет смысла, потому что это то же самое действие. Только совершенно в другой форме. Здесь та же самая история. Но насколько я знаю, юристы, кто занимается авторским правом, предпочитают не расширять эту историю. Блогеры и фотоблогеры очень эффективно отстаивают свои пользовательские права. Например, господин Варламов размещает у себя в блоге свои фотографии, а потом, когда их СМИ берут, он специально выжидает, после чего подает в суд и выигрывает», - сказал Клименко.
По его словам, на сегодняшний день блогеры не предъявляют массовых претензий за неправомерное использование своих текстов.
«Не думаю, что есть существенная разница между фотоматериалами и текстовыми материалами. Я не слышал пока историй о том, что блогеры массово предъявляли претензии за неправомерное использование своих текстов. Мне кажется, это надуманная проблема, я не знаком с юристами, которые бы ее поднимали. Править законы по любому мелкому поводу – это сложный вопрос и, наверное, не очень нужный», - резюмировал Клименко.
По информации «Ведомостей», законопроект может быть внесен на рассмотрение в Госдуму уже осенью. В случае его принятия Россия может стать одной из первых стран, признающих публикации в соцсетях в качестве объекта авторского права на законодательном уровне.
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