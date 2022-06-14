В ОП блогеров в России призвали приравнять к СМИ
Блогеров в России необходимо приравнять к СМИ. Такое мнение высказал руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) по защите прав пользователей в интернете Александр Малькевич.
По его словам, такая инициатива в ОП обсуждается давно. Он отметил, что блогеры с большой аудиторией должны быть приравнены к СМИ, их необходимо наделить соответствующими обязанностями и правами.
«СМИ у нас живут под воздействием закона о СМИ, отвечают за достоверность информации, аналогичная история должна быть и с блогерами», - заявил Малькевич РИА Новости.
Ранее ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов заявил о необходимости ввести регулирование блогерской деятельности в России, подчеркнув при этом что это не должно превратиться в цензуру.
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