В ОП блогеров в России призвали приравнять к СМИ

«СМИ у нас живут под воздействием закона о СМИ, отвечают за достоверность информации, аналогичная история должна быть и с блогерами», - заявил Малькевич РИА Новости.

Ранее ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов заявил о необходимости ввести регулирование блогерской деятельности в России, подчеркнув при этом что это не должно превратиться в цензуру.

